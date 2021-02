Diskussion: Von offline zu online – wie geht Digitalisierung im Alter?

Corona hat einen Schub für die Digitalisierung gebracht: Viele ältere Menschen entdecken Videokonferenzen, Chats, Online-Spiele oder Mediatheken für sich. Anna-Lena Hosenfeld, Geschäftsführerin der Initiative »Digital für alle«, gibt einen Einblick in aktuelle Studien zum Digitalisierungsstand bei Senioren in der Pandemie. Im Anschluss diskutiert Dagmar Hirche vom Verein »Wege aus der Einsamkeit«, was es vor Ort braucht, um die digitale Teilhabe Älterer zu fördern.