Das ABC queerer Lebenswelten

× Erweitern proud-g093b10b43_1920_Wolfgang Eckert auf Pixabay.jpg proud-g093b10b43_1920_Wolfgang Eckert auf Pixabay.jpg

Für Interessierte an LGBTQIA*-Themen oder Personen, die auf der Reise sind

Was verbirgt sich eigentlich alles hinter dem Begriff „queer"? Wie beeinflussen zugeschriebene und gefühlte Identitätsmerkmale das Leben jedes einzelnen Menschen und was bedeutet das für eine diverse Gesellschaft? Was bedeuten Begriffe wie „genderqueer", „androgyn", „inter", „bisexuell" und „panromantisch"? Was haben verschiedene Beziehungsformen mit Identität, Orientierung und Sexualität zu tun? Was ist überhaupt Gendern? Wie gendert man am besten? Und wie benutzen wir unsere Sprache einfühlsam?

Es dürfen alle Fragen rund um das queere Leben gestellt werden. Zudem werden Fragen zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz beantwortet und es soll diskutiert werden, wie Menschen, die nicht der LGBTQIA-Community angehören, Weggefährten werden können. Der Kurs richtet sich an Menschen, die Interesse an LGBTQIA-Themen haben, die sich hierzu ehrenamtlich oder in der Arbeitswelt engagieren wollen oder Personen, die auf der Reise sind.

Kurs-Nr.: 0107-65

Kursleitung: Susanna Thorner

Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober 2023, 11.00 - 14.00 Uhr

Kursgebühr: € 30