Ades Zabel & Company: Ediths Neujahrsempfang

Nachdem Edith und ihre beiden Freundinnen Leggingsboutique-Biggi und Kneipen-Jutta stocksauer waren, als sie die alljährliche Silvesterparty Corona-bedingt absagen mussten, steigt die traditionelle Sause nun knapp zwei Monate später als Special im BKA.

Getreu den Neuköllner 3 G-Regeln »Geimpft, Genesen, Geleckt« sind unsere Kiez-Grazien samt ihrem Hinterhof-Casanova Harry Weinfurz ungebremst in bester Feierlaune und präsentieren Showknaller statt Silvesterkracher. Sie trinken Futschis, die schlimmer knallen als der illegalste Polen-Böller, und sorgen für einen guten Start ins – nicht mehr ganz so frische – neue Jahr, denn Edith bestimmt: »Silvester is, wenn ick dit sage!«

Darauf einen Prosetscho und nachträglich Prost Neujahr!

Das gibt es Live im BKA und wer dafür keine Tickets mehr bekommt, im Livestream.

Für den Livestream wird um den Erwerb von freiwilligen Livestream-Tickets gebeten oder einen Betrag X per PayPal Überweisung.