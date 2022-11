Adventsandacht bei Kerzenschein

Für Liedtexte bitte Kerze oder Taschenlampe mitbringen

Zu ökumenischen Abendandachten in der Lutherkirche lädt das Rogate-Kloster Sankt Michael an den Adventssonntagen ein. Auf die Frage „Warum ich trotzdem Hoffnung habe“ werden Engagierte angesichts der vielen weltweiten Krisen jeweils eine Impulsrede halten, darunter eine Ärztin, eine Geschäftsführerin, ein Lehrer und Mitglieder des Rates der Stadt.

Lektorinnen aus verschiedenen Gemeinden der Stadt gestalten mit Bruder Franziskus die Andachten bei Kerzenschein in der Dunkelheit. Die Orgel bei der Andacht am 1. Advent spielt Wolfgang Pude, Neuapostolische Kirche Wilhelmshaven. Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr in der Brommystraße 75. Empfohlen wird warme Kleidung für den Aufenthalt in der kalten Kirche und das Mitbringen einer Kerze oder Taschenlampe.

Das Rogate-Kloster ist eine von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und dem Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland anerkannte ökumenische geistliche Gemeinschaft. Seine Mitglieder engagieren sich unter anderem in Friesland und Wilhelmshaven.