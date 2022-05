Aktion zum Weltgedenktag der an AIDS gestorbenen Menschen

Die Aktion wird vom Verein HIV+-Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland, gemeinsam mit BerLUN e-V., mit Unterstützung der Berliner AIDS-Hilfe, Alliance for Public Health (APH), East Europe and Central Asia Union of PLWH (ECUO), Trans-Atlantic Medical Relief Foundation Inc.organisiert.

11:00 - 11:25 Quilt-Gedenkleinwand.

11:25 - 11:35 die Organisatoren der Aktion kommen zu Wort.

11:35 - 11:36 Schweigeminute für die Toten

11:40 - 12:00 Durchgang vom Brandenburger Tor zur russischen Botschaft

12:00 - 12:15 Anzünden von Gedenkkerzen

12:15 - 12:25 die Organisatoren der Aktion kommen zu Wort.

12:25 - 12:26 Schweigeminute zum Gedenken für die gefallenen Soldaten der Ukraine