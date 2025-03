× Erweitern Foto: Jan Ranft Bilingual Reading in Kaiserslautern

SchwuLesBischer Stammtisch Kaiserslautern invites you to a bilingual reading. Together with his editor, author Jan Ranft will read German stories as well as English tales from his new book „YOGURT: hard-to-swallow gay short stories“.

Both native speakers and language enthusiasts are warmly welcome!

Der SchwuLesBische Stammtisch Kaiserslautern lädt zu einer zweisprachigen Lesung ein. Zusammen mit seinem Lektor wird der Autor Jan Ranft deutsche Geschichten und englischsprachige Storys aus seinem neuen Buch „YOGURT: hard-to-swallow gay short stories“ vorlesen.

Zur Lesung sind sowohl Muttersprachler als auch Sprachbegeisterte ganz herzlich eingeladen!