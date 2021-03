Livestream: Bis wir frei sind: Auftakt der Tage des Exils 2021

Bis wir frei sind: Auftakt der Tage des Exils 2021

In diesem Jahr eröffnet Shirin Ebadi als Schirmherrin die »Tage des Exils«. Die Anwältin und Friedensnobelpreisträgerin lebt seit 2009 im britischen Exil. Weil sie sich in ihrem Heimatland Iran für Frauen- und Kinderrechte sowie für politische Gefangene einsetzte, ließ die Regierung ihre Kanzlei schließen, ihr Vermögen einfrieren und ihre Familie bedrohen. In ihrem 2016 erschienenen Buch »Bis wir frei sind« schildert sie ihren Kampf für Demokratie und Menschenrechte. Mit dem Journalisten Jan Ehlert (NDR Kultur) spricht Ebadi über Lebenslinien und Entwurzelung, über die Missstände im Iran und über ihr Leben im britischen Exil.

Eine Veranstaltung zum Handlungsfeld "Lebendige Bürgergesellschaft"

Vollständiges Programm zum Tage des Exils