Julian F. M. Stoeckel: Bleiben Sie doch bitte auf dem roten Teppich!

Talkshow

Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio

Angefangen als IT-Boy, der sich auf die »Roten Teppiche« eingeschleust hat, um berühmt zu werden, wusste Julian schnell, was er will und was nicht.

Mit Fashion Shows, Dschungelcamp, Auftritten in einer Daily Soap und zahlreichen eigenen Events gelang es ihm, sich vom Image des C-Promis zu lösen und die Marke »Julian F. M. Stoeckel« zu etablieren.

Der schrille und extrovertierte Tausendsassa der Red Carpet-Society talkt live aus dem BKA, mit illustren Gästen und viel Spaß.

Julian F. M. Stoeckel ist mit Witz, Charme, der ihm eigenen Leichtigkeit sowie der Gabe, verschiedene Menschen unter einen Hut zu bringen, am Start und sorgt entsprechend für beste Unterhaltung.

