Village Online: Breath & Self-Regulation / Inspiration im eigenen Atem

mit Kai Ehrhardt

für GBTQ Männer*

Wer lernt im Erfahrbaren Atem präsent zu sein, kommt unmittelbar in Kontakt mit seinem inneren Kern. Das bewusste Atmen stimuliert den Menschen in seiner Gesamtheit. Das selbstregulatorische und balancierende des Erfahrbaren Atems ist darin verankert, den Atem nicht willentlich zu beeinflussen, gleichzeitig aber in der Entfaltung seiner Bewegung präsent zu sein.

Es geht darum zu lernen, bei sich anzukommen, leiblich angebunden zu sein, sich im Spiegel der eigenen Atemwahrnehmung selber besser zu erkennen und selbstständig einfache, aber potente Zustände begünstigen zu können wie zum Beispiel: emotionale Ausgeglichenheit, Lebensfreude oder die Inspiration gestalterisch zu handeln oder mit etwas umzugehen. Das kann zu jeder Zeit unterstützend wirken, ist aber vielleicht gerade jetzt, wo durch COVID-19 viele Unsicherheiten und Ängste aufkommen können besonders hilfreich. In der Zuwendung zum Atem schenkt uns unser Leib einen Halt, der immer und jederzeit zur Verfügung steht.

Anmeldung