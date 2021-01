Bridge Markland + Gäste: queens & kings - 60th Birthday Special! (Livestream)

Anlässlich ihres 60. Geburstags lädt sich Gender Performance Legende Bridge Markland geliebte Drag Kolleg:innen zum geneigten Streaming in die AHA.

Staunen sie über Bridge Marklands legendäre Gender Verwandlungen. Seit Beginn der 90er Jahre um die Welt getourt.

Hier treffen sich: Die schönste Frau der Welt, der gemütliche Karl, ein russischer GoGoTänzer, Bananen Gitti + Kleinganove Sascha Sehrschön.

Die Berlinerin Bridge Markland spielt mit den Geschlechtern. Mit 17 trug sie ihren ersten zweireihigen Nadelstreifenanzug und dazu Frauen-Schminke. Ihre blitzschnellen Verwandlungen zwischen Geschlechtern und Rollen sind legendär und selbstverständlicher Bestandteil ihrer Bühnenauftritte. Als fulminante Gäste dabei:

- Die Legende - Dieter Rita Scholl mit einem wundervollem Chanson.

- Camp Dad – Englischer Drag Performer zwischen Dandy + Clown, Butch + Fag. Produzent des Performance Kollektivs: „Venus Boys“

- I Am Very Confused – französisches Performance-Phänomen forscht in einem Gender-Zirkus von Absurditäten.

- Buba Sababa – super talentiertes Drag King Phänomen aus Israel organisiert die Performance Reihe „König“ im Tipsy Bear.

- Bleach – Marilinesques Drag Queen Wunderkind