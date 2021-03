CherrYO!kie: Quizalicious- The Musical Online Party Sensation

Donut Edition

Grandios unterhaltsames musikalisches Quiz, eine Online-Party und ein Regenbogen-Liebesfest in einem. Tanzen Sie, singen Sie, verkleiden Sie sich und treten Sie in Teams an – und wir garantieren Ihnen die beste Zeit überhaupt! Man nehme eine gesunde Dosis der heißesten Popmusik und die frechsten Fragen; mische sie mit einer Menge von absurd-lustigen Partyspielen und serviere alles auf einem Tablett mit verrückten Themen und fabelhaften Kostümen. Wenn das Glücksrad, RuPaul's Drag Race und Top of the Pops 2 ein uneheliches Kind hätten... es würde QUIZALICIOUS heißen!

QUIZALICIOUS findet per Zoom statt!

Alle Informationen dazu erhalten Sie per Email nach dem Kartenkauf.