Chin Chin - Barockocock Et Vulva Quatorze (The Kinky Queer Art Club)

MUSIC

Pop + Techno + Hiphop

DRESS

Come as you are, but kinky is fine

ARTISTS OF THE NIGHT

Lukas Piloty (DJ Pop)

Salt n Pepe (DJ Pop)

Nico Held & Krach (DJs Techno)

OHMYBOY "Laserkraft 3D" (DJ Techno)

Laretta (DJ Techno)

Adah Soe (DJ Hiphop)

A-Lo (DJ Hiphop)

Albern Berg (Performance)

Bush.Ida (Performance)

Fabulous Fabienne (Performance)

Ibo (Performance)

Daddy Chin (Performance)

Baby Chin (Performance)

Hairy Chin (Performance)

and many many more tba...

"Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen.“ — Marie Antoinette.

Ein Satz prägt die Zeit des Barocks.

Eine Epoche des Prunks und Glanzes, der Völlerei, Verschwendungssucht und Dekadenz unfassbaren Ausmaßes.

Das beschreibt auch gut unsere Zeit. Und was darauf folgen muss, ist eine Revolution ebenso unfassbaren Ausmaßes.

Und wir wissen: das Einzige was zählen kann ist Liebe. Liebe und immer wieder Liebe. Und: eine Revolution der neuen Art. Das System, die Gesellschaft und die Clubkultur braucht einen Wandel.

„Wir brauchen neue Formen“. In jeder Hinsicht. Und zwar jetzt.

Die CHIN CHIN öffnet mit

»BAROCKOCOCK ET VULVA XIV.« die pompösen Pforten des Schlosses Versailles aka Club Bahnhof Ehrenfeld & Yuca und lädt zu Tanz, Ekstase und einer anarchischen Nacht.

Lasst die Etikette zuhause und stürzt euch in einen Taumel der Superlative.

Unzählige Showacts, atemberaubende Performances, Dragkings und -queens, elektrisierende Musik und zügellose Ausgelassenheit warten auf euch und entführen in eine Welt der allumfassenden, gigantischen und grenzenlosen Liebe, Leidenschaft und Freiheit.

Drei Areas mit unterschiedlichsten Vibes: Pop, feinster Elektro und feministischer Hip Hop.

Kuchen für alle, und die Frage: Bist du noch Hofstaat oder doch schon längst König*in?

Lasset die Spiele beginnen und seid dabei!

Es soll nicht heißen : „L'état, c'est moi!“ sondern „Die Nacht sind wir“!

CHIN CHIN. »BAROCKOCOCK ET VULVA QUATORZE«

AWARENESS TEAM

Anbid

Caro

PLAYGROUND

You are free to play with each other in Yuca Club

CHIN CHIN RULES

♥ come as you are, but kinky is fine.

♥ all genders and gender identities are welcome.

♥ do not take photos or videos to respect the performers and guests around you.

♥ do not touch another person in any way without their consent.

♥ do not disturb the artists during their performances.

♥ we do not accept any kind of discrimination.

♥ be kind, spread love.

INSTAGRAM

chinchin.party

HOMEPAGE

www.chinchinparty.de

DATE

29. Oktober 2022, 23 Uhr

CLUB

Club Bahnhof Ehrenfeld + Yuca

Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50825 Köln

EINTRITT

VVK 15 Euro

Abendkasse 20 Euro

#kinkyqueerartclub