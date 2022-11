× Erweitern artwork by @queerartisan #KINKYQUEERARTCLUB

»CHIN CHIN - Home Alone«

03. Dezember 2022

22 Uhr

N8Schicht/Lounge Bonn

„Have yourself a merry little Christmas

Make Christmastime gay

From now on, our troubles away.“

(Judy Garland)

Wer liebt sie nicht?

Die Zeit der Einkehr und der Ruhe.

Der Harmonie, der Familie und der Besinnlichkeit?

Die Zeit der Zusammenkunft und der Zweisamkeit …

Schluss jetzt!

Dafür hast du noch den ganzen Dezember Zeit!

Mach dich jetzt erst mal bereit für die nächste Ausgabe deiner Lieblingsparty in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn

»CHIN CHIN - Home Alone«

Die Chin Chin - Weihnachtsedition frei nach dem Klassiker von 1990.

„Ich esse Süßigkeiten und gucke Quatsch im Fernsehen. Kommt lieber raus und verbietet es mir.“

(Macaulay Culkin in „Kevin - Allein zu Haus“, 1990)

Fehlt dir Strass, Stroboskop und sexy Sound in deiner Adventszeit?

Dann darfst du dieses absolut einzigartige Event einfach nicht verschlafen.

Nach zwei großen Ausgaben in Köln im Club Bahnhof Ehrenfeld ist das in Bonn geborene Happening wieder zurück:

Mit umwerfenden, noch nie dagewesenen Performances, atemberaubend, wild und garantiert elektrisierend und: wie immer unerhört erstklassiger Musik, aber dafür auch alles ohne Macaulay Culkin.

Werde eins mit einer Welt der Liebe, Leidenschaft und des queeren Himmels auf Erden.

Zwei Floors: Pop & Electro und ein Gedanke:

All I want for Christmas is »CHIN CHIN«

Werft euch euren ollen Weihnachtspulli über, hübscht ihn auf, schneidet ihn zurecht, vorne offen, hinten offen oder zieht ihn gar nicht erst an. Lebt euren ganz persönlichen „X-Mas-Kink“ aus: Mit oder ohne angeklebten Elfenohren, mit Rute und ohne Sack oder ohne Rute und mit Sack. Come as you are but kinky is fine.

Mit Leucht-Rentiernasen oder wiederverwendbaren Schneemann/*/fraumöhren, Glitzerstrapse an ihm oder Lacklametta an ihr.

Wichtig ist nur: Lasst eure Engelsflügel im Schrank.

Und: Hauptsache ihr seid ihr selbst und beweist euren eigenen, unheiligen Stil im schmutzigen Licht der Nacht und:

Vergesst vor allem nicht euer Kind in euch!

CHIN CHIN RULES

♥️ come as you are, but kinky is fine.

♥️ all genders and gender identities are welcome.

♥️ do not take photos or videos to respect the performers and guests around you.

♥️ do not touch another person in any way without their consent.

♥️ do not disturb the artists during their performances.

♥️ we do not accept any kind of discrimination.

♥️ be kind, spread love.

INSTAGRAM

chinchin.party

HOMEPAGE

www.chinchinparty.de

TICKETS

VVK 20€

AK 25€