Cora Frost: SEXYSAD Die traurigsten Lieder der Welt – oder: Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

Performance

Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio

Der Fluss, ich höre den Fluss. Wenn man müde ist, sucht man das Wasser, das uns neu gebiert. I‘m going to the water, I‘m going to the water, bitch. Wir, Ihre Tränentherapeuten, bringen Ihnen bei, wie Sie Ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Und keine Angst: You are so beautiful when you cry! Ihr seid zum Heulen schön!

Und besonders die Berliner*innen tun sich traditionell schwer damit, Gefühle zu zeigen. In der Öffentlichkeit ist oft nur ihre kühle Fassade zu sehen, kesse Kontrolle ist das Maß aller Dinge. Doch das ändert sich jetzt alles: »Zweimal laut aufheulen: 50 Euro!«, hieß es hier. Im Angebot: Tränen-Workshops, Sie können jetzt Ihr Heulen perfektionieren. Wir, Ihre Tränenaktivitäten-Producer freuen uns schon total.

»Gemeinsames Weinen baut Stress ab und fördert den Zusammenhalt«, das ist sicher. Es hat eine reinigende Wirkung, und ist gut für die Seelenhygiene. »Wir verstehen uns als Tränensommeliers«, sagen Speedy Schäfer.und Florian Grupp. Der attraktive Bassist und der optisch sehr anziehende Pianist sagen weiter: »Die Menschen weinen eher bei jemandem, der der gut aussieht, da können sie sich eher fallen lassen. Eben bei uns.« Man sagt pro vergossener Träne wird der Stress einer Woche abgebaut, und man bleibt ein Woche lang entspannt. Und ein fremder gutaussehender Musiker trocknet einem die Tränen...

Es betreuen Sie Ihre Tränensommeliers Speedy Schäfer und Florian Grupp sowie Ihre Tränentherapeutin Cora Frost.

Mit großem Tränenorakel und der geheimnisvollen Kranichfrau! Halten Sie bereit: eine Sprühflasche mit Wasser oder einen Becher mit Wasser, einen Fön mit langem Kabel und Kalt-Heißluft-Schalter und eine Tränenfee, die Ihnen zur Hand geht.