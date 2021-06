CSD Berlin Pride – Stern-Demo - Livestream

Livestreams von den einzelnen Demostrecken der Stern-Demo.

11:00 Uhr

EASTPRIDE: Start an der Gethsemanekirche, Stargarder Straße im Prenzlauer Berg mit einem evangelischen Gottesdienst, beschäftigt sich mit der Lesben- und Schwulenbewegung, die u.a. von Christian Pulz u.v.a. Aktivist:innen wie Marina Krug, Bettina Dziggel, Eduard Stapel, Peter Birmele, Volker Gasser in der DDR mitgegründet wurde.

NEUKÖLLN: Auf dem Neuköllner Demozug will der Travestie für Deutschland e.V. auf die desolate Situation der LGBTQIA+-Infrastruktur sichtbar machen. Im Streckenverlauf gibt es dazu Redebeiträge aus der Clubszene, aus Kultur und Gastronomie. Darüber hinaus wollen wir die Situation der T*-Community herausstellen, die in ihrem politischen und gesellschaftlichen Kampf unseren Rückhalt hat. Die Demo-Strecke, beginnend am Hermannplatz, soll die Dykes & Tunten & Queeroes vereinen und ein kämpferisches Signal senden: Wir bleiben queerful und solidarisch!

KREUZBERG: Die Demo ab Kreuzberg ist geprägt von feministischen Themen, der Rassismus-Debatte innerhalb der Community und der Situation von Trans- und Intersexualität und Menschen, die sich als non-binär definieren und wird von Akteur*innen der LGBTQIA+-Community gestaltet. Rassismus wirkt in allen Bereichen unserer Gesellschaft und somit gibt es selbstverständlich auch rassistische Strukturen innerhalb der queeren Community. Die spezifischen Positionen des LGBTQIA+-Spektrums von Menschen, die durch Rassifizierung und Migrantisierung zusätzlich marginalisiert sind, waren in den letzten Jahren auf den großen CSDs kaum sichtbar. Das soll sich in diesem Jahr ändern.