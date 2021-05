Dating, Coming-Out und Kennenlernen

Zoom-Meeting für trans* und nicht-binäre Menschen

In diesem Onlineworkshop steht der Austausch über Dating als trans* und nicht-binäre Person im Vordergrund. Muss ich mich outen? Wie spreche ich es an? Was ist mir beim kennen Lernen wichtig? Wie spreche ich über meine Bedürfnisse und Grenzen? In einer lockeren Runde ist Platz für eure Fragen und einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

Referent:

Alexander Hahne, schwuler trans* Mann, Sexualpädagoge (gsp), somatischer Begleiter und Sexological Bodyworker. Leiter von Workshops rund um die Themen Körperwahrnehmung, Intimität und Sexualität. Referent für trans* spezifische Sensibilisierungsarbeit im Bereich der sexuellen Gesundheit. www.alexanderhahne.com