David Kaiser: Letzte Runde und der Teufel fegt den Saal

Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio

David Kaiser, am Klavier begleitet von Joachim Kuipers, führt sein Publikum in verruchte Hafenbars und Kellerkneipen auf eine Tour durch jene Nächte, in denen alles passieren kann, in denen die Banalität neben der Weisheit liegt und in denen man für die Dauer einer Zigarette den Freund oder die Liebe fürs Leben findet. Gepaart mit kleinen Geschichten und den Liedern von Kurt Weill, Friedrich Holländer u.a., erlebt man in einer Nacht ein ganzes Leben. Bis es irgendwann heißt: »Letzte Runde!«.