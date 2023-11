× Erweitern Foto: Freepik Diskokugel

So langsam wisst ihr es ja schon: Am ersten Freitag im Monat ist bei uns Deep-Partytime somewhere over the rainbow – und Das bei freiem Eintritt bis Mitternacht! Drag-Host Janisha Jones und andere bunte Vögel der Nacht dürfen sich also wieder in Schale schmeißen und damit einen leckeren Eindruck hinterlassen, sei es nun mit mehr Stoff oder mit weniger. Umfangreich ausgestattet mit treibend technoiden Tracks sind selbstverständlich auch die beiden DJs der Nacht, Erhyc und Mellowflex. Erhyc als Deep-Host wird wieder knackig-zackig den Takt vorgeben und die Gäste nicht nur im Darkroom an der Tanzstange zu Verrenkungen animieren. Auch Mellowflex aka Felix Larson weiß nur zu gut, wie er die Menge zum Wogen und Toben bringt. Denn das Münchner Kindl schon einige Nächte im Harry Klein das Zepter in der Hand gehabt und dafür gesorgt, dass es ganz schön eng auf dem Floor wurde. Das wird bei uns nicht anders werden.

DEEP – jeden ersten Freitag im Monat @ PALAIS… zentral, oben, eng & lecker!

DEEP-TechnoTeaser by Erhyc #SoundCloud https://soundcloud.com/palaisclub/deep-by-erhyc

22 - 24h Eintritt frei

00 - 10h Eintritt 15€ bar / 16€ unbar

04 - 10h Bunte Träumerei w/ Marc Werner & Thomas Beyer