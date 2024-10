DEEP erklimmt im Oktober die nächste Stufe auf dem Weg nach oben und zaubert der regenbogenbunten Community wieder ein dickes Lächeln ins Gesicht. Um die gewohnt technoiden Tracks, die für geschmeidige Verrenkungen auf dem Parkett sorgen, kümmern sich diesmal Julie Fleischer und natürlich DEEP-Gas(t)geber Erhyc. Julie begeisterte vor ein paar Wochen erst bei der Italomania-Party vom Label Toy Tonics, sie hat den Dreh und den Drive einfach raus und wird das auch bei DEEP zeigen. Erhyc wiederum kennt seine Crowd und wird sie doch gnadenlos überraschen. Denn den Sommer über hat er seine Tracklist kräftig durcheinandergewirbelt und wird allen ein frisches Best-of um die Ohren hauen.

Als Drag-Host begrüßen wir im Oktober Rapha LaRue aus Augsburg, die singend und tanzenderweise schon alle erdenklichen Showbühnen und Partys entertaint hat. Rapha live ist unwiderstehlich, sexy, inspirierend – oder kurz gesagt: wow! Slay Vibes für alle Geschlechter, NonbiRARitäten und solche, die einfach nur sein wollen, sind garantiert.

Our guideline for getting into DEEP during Oktoberfest:Alcohol level about 09/10:If you have spent the whole day at Oktoberfest and are defenitely drunk - you will not get in.Alcohol level about 04/10:If you had a few drinks but you’re still cute, charming and in dancing mood - you probably get in.Alcohol level about 00/10:If you come sober and wanna have a wild queer night out, you probably get in.In general we don’t have a specific dresscode @deep_munich BUT:If you come in full “Tracht”, show us that you came not just randomly to DEEP, show you can wear your „Tracht“ in a queer and sexy way - you probably get in! For some ideas check our artwork.Or just bring your favourite clubbing outfit and change after the beer tent - you probably get in.In any case: please respect the decision of our selectors.

22 - 24h PALAIS BAR Eintritt frei

00 - 04h DEEP Eintritt 16€

04 - 10h PALAIS CLUB Eintritt 16€