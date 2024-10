An Allerheiligen kann die queere Münchner DEEP-Community in persona von DJ/Producer Lupe erstmals eine Schlüsselfigur des holländischen Nachtlebens genauer unter die Lupe nehmen. Der Amsterdamer zeigt sich soundtechnisch inspiriert von Acid House und Disco und lebt zugleich die Grundwerte der elektronischen Musikszene – Frieden, Toleranz und Respekt – vorbildlich vor. Seine Maxime: Tanzabende für alle Identitäten zu schaffen, für Männer und Frauen, Heteros und Schwule, Schwarze und Weiße und so weiter. Für Lupe ist das Nachtleben genau der richtige Ort, um Unterschiede im täglichen Leben zu überwinden und um sich frei in einem neuen Licht sehen zu können.

Schon mit 16 Jahren wurde Lupe Go-Go-Tänzer. Parallel dazu sammelte er unersättlich Schallplatten und entwickelte sich über die Jahre vom reinen Clubkind zum passionierten Kenner der elektronischen Musik. Dann beschloss er, selbst Hand anzulegen und Fantasiewelten für andere zu schaffen, nämlich auf der Tanzfläche. Lupe arbeitet bei Amsterdams bekanntem Red Light Radio und ist Resident-DJ bei den Parish-Partys im PiP in Den Haag. Außerdem legt er regelmäßig in angesehenen Amsterdamer Clubs wie De School und Shelter auf. Gemeinsame Nächte mit bekannten Namen sind für ihn fast schon Normalität. Auf seiner Liste finden sich z. B. Tiga, Hercules & Love Affair, Steffi, DJ T, Shinedoe, Prosumer, Miss Kittin, Booka Shade, Azari & III und einige mehr. Also, ein wahrlich weltoffener und erfahrener Conférencier der Nacht.

Gewohnt geilen Sound-Support gibt’s zum Start in den November auch wieder von DEEP-Initiator Erhyc, der die Scheiben und die Leiber gleichermaßen kreisen lässt. Als Drag Host können wir uns auf Michelle Williamson freuen. Die professionelle Balletttänzerin mit Abschluss an der Londoner Royal Ballet School war 10 Jahre lang beim Bayerischen Staatsballett in München engagiert. Neben dem Tanzen bestand aber schon immer auch eine große Leidenschaft für Mode und Verkleiden. 2014 entstand so der Drag-Charakter Michelle Williamson. Also dann, Michelle, ma belle, zeig uns deine schönste Seite!

22 - 24h PALAIS BAR Eintritt frei

00 - 04h DEEP Eintritt 16€

04 - 10h PALAIS CLUB Eintritt 16€