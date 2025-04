× Erweitern Palais DEEP - DIE lgbtqia+ Veranstaltung

FR 2.5.25_22-4h

DEEP - SUMMER-CLOSING & 2nd ANNUAL

Supamario (H.O.T. / Nürnberg)

Erhyc (DEEP)

Michelle Williamson Drag-Host

Mai oh mei! Kaum fängt der Wonnemonat an, müssen sich die DEEP-Fans auch schon mit dem Gedanken anfreunden, dass dies die letzte Party vor der Sommerpause ist. Umso wichtiger, jetzt noch einmal das Gaspedal durchzudrücken im Rahmen des 2. DEEP-Geburtstags heute. Und wer könnte das besser als unser Supamario aus Nürnberg, der zum ersten Mal auch bei DEEP die Scheiben kreisen lässt? Er hat sich vom Haus33 in der Frankenmetropole losgesagt und mit dem House of Tails – kurz H.O.T. – im Club Golden Nugget einen neuen Erfolgspfad betreten. Hot Stuff der elektronischen Bauart können wir auf jeden Fall auch am 2. Mai von ihm erwarten.

Heiße Beats, die deep in die Beine fahren, sind bekanntermaßen auch eine Spezialität von DEEP-Gastgeber Erhyc. Er wird sich zum Summer-Closing sicherlich besonders ins Zeug legen und seiner queeren Community ein Set wie ein Brett zurechtzimmern. Da wird sich auch Drag-Host Michelle Williamson des Öfteren auf dem Dancefloor blicken lassen. Sie ist ja professionelle Balletttänzerin und schon zehn Jahre lang beim Bayerischen Staatsballett in München. Neben dem Tanzen spürte sie schon immer eine besondere Leidenschaft für Mode und Verkleidungen. So entstand 2014 nach einer Reise nach Ibiza Michelle Williamson als Drag-Charakter und die weibliche Seite hatte plötzlich Freiraum bekommen. Es folgten verschiedene Auftritte in Clubs und bei Drag-Wettbewerben – und nun heißt es Bühne frei im Palais!

22 - 24h DEEP Eintritt frei

00 - 04h DEEP Eintritt 16€

04 - 10h PALAIS CLUB Eintritt 16€

https://www.palaisclub.de

https://soundcloud.com/palaisclub

https://www.facebook.com/palaisprivatclub/

https://www.instagram.com/palaisclub_/

https://www.instagram.com/deep_munich/

https://www.soundcloud.com/erhyc

https://www.instagram.com/erhyc.music

https://www.facebook.com/erhyc.music

https://www.instagram.com/michelle_williamson

https://soundcloud.com/supamario-official

https://www.mixcloud.com/supa-mario2/

https://www.facebook.com/supamarioofficial