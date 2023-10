Leon Haller (Garry Klein / Perras)

Erhyc (DEEP)

It’s Deep time! Immer am ersten Freitag im Monat flattern speziell die regenbogenbunten Vögel der Nacht bei uns herein. Wir sagen “Dress to impress, with more or less, but always be yourself“ und halten uns natürlich an dieses Motto, vom Drag-Host bis zu den DJs. Apropos, die Schräubchen drehenden und Regler schiebenden Sound-Heroes sind in dieser Nacht Leon Haller und Erhyc. Bei Leon lautet die Maxime “Spielt die Haller, wird’s der Knaller”, was bedeutet, dass man sich als DJ nicht an irgendwelche Genres festkrallen sollte, sondern lieber das Füllhorn der Techno-Musik voll auskostet. Auch Deep-Resident Erhyc hat schon diverse prickelnde Sets im Palais, im Blitz Club oder im Prosecco hingelegt und wird die Crowd wieder technoid deep dopen. Neben den beiden Tanzmagneten wird es an diesem Abend ums Eck auch wieder einen kleinen privaten Playground mit Tanzstange zum Räkeln geben.

22 - 24h Eintritt frei

00 - 04h Eintritt 15€ bar / 16€ unbar

04 - 10h LOCAL LOVERS feat. Shabiki & Tom Tellar