Der Tod: BIS DER TOD EUCH SCHEIDET

Die Online-Valentinstag-Show

Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio

Das Livestream-Programm des Sensenmannes geht in die nächste Runde.

Der Meister der stillstehenden Herzen und seine kultige rosarote Praktikantin Exitussi laden am Valentinstag zu einer neuen gemeinsamen Spiele-Runde, denn wie romantische Seelen wissen, ist nichts ergreifender, als an diesem Datum beim Tod vorbeizuschauen. Ein Date mit dem Jenseits, Liebe auf den letzten Blick, ab in die Holzkiste.

Gemeinsam spielen die beiden Erfinder der Death Comedy mit ihrem Online-Publikum Lockdown-Klassiker wie »Stadt, Land, Tod« und »Galgenraten«, zeigen die neuesten Friedhofsbilder und beleuchten auf ihre ganz eigene Weise den aktuellen Stand der Corona-Lage – schwarzhumorig, lebensfroh und wie gewohnt live aus dem ausgestorbenen BKA.

Zum Livestream