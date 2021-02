Die Stadt der Blinden (Stream des Endprobenmitschnitts)

Nach dem Roman von José Saramago

Fassung von Kay Voges, Bastian Lomsché und Matthias Seier

Regie: Kay Voges

Von einem Augenblick auf den anderen erblinden in einer Stadt Menschen. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, werden die Betroffenen in einer verlassenen Irrenanstalt interniert. Orientierungslos, sich selbst überlassen und unfähig ihr Schicksal zu begreifen, versuchen die Blinden ihr Leben dort zu organisieren. Doch je mehr Menschen eintreffen, desto unerträglicher, chaotischer und gewalttätiger wird die Situation. José Saramagos Roman »Die Stadt der Blinden« ist die schonungslose Schilderung einer Katastrophe und zugleich ein philosophisches Essay über eine allgemeine menschliche Blindheit. Er blickt tief in den Abgrund und erzählt doch von Liebe und Mut.

HINWEIS:

Im Stück werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für die Betroffenen geschildert. Im letzten Teil der Inszenierung werden für ca. 25 Minuten massiv Blitz- und Stroboskopeffekte eingesetzt und es kann zu Blendungsreaktionen kommen.