Die Übriggebliebenen

Stream des Endprobenschnitts

nach Thomas Bernhard

aus »Vor dem Ruhestand«, »Ritter, Dene, Voss«, »Auslöschung. Ein Zerfall«

Fassung von Karin Henkel und Rita Thiele

Zum Stück:

Ein höchst zweifelhafter Geburtstag, eine Entlassung aus der Psychatrie und eine Beerdigung bringen jeweils zwei Schwestern und einen Bruder zusammen. Misstrauen und Missgunst prägen diese Geschwisterkonstellationen ebenso wie emotionale Abhängigkeiten. Und bei zwei der drei Geschwister-Trios ist da noch eine Verbindung zur nationalsozialistischen Vergangenheit, die in einem Fall hingebungsvoll gepflegt und im anderen verzweifelt, aber letztlich vergeblich ausgelöscht gewünscht wird.

In der Verknüpfung der drei Texte Bernhards untersucht Karin Henkels dichte und atmosphärische Inszenierung familiäre Konstellationen, die Menschen anfällig machen für autoritär-patriarchalische Weltbilder. Mit Hingabe und Präzision wagen sich die Schauspieler*innen ganz nah an ihre emotional wie politisch fanatischen Figuren heran und zeichnen so ein verstörendes wie berührendes Psychogramm von aus freiem Willen oder persönlichem Unglück „Übriggebliebenen“.

Der Stream des Endprobenmitschnitts ist bis zum 10.02.2021 um 18:59 Uhr verfügbar.