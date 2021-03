Die Wehleider

Stream des Endprobenmitschnitts

nach Motiven aus Maxim Gorkis »Sommergäste«

von Christoph Marthaler, Anna Viebrock, Stefanie Carp

In »Die Wehleider« versammelt Christoph Marthaler eine Gruppe zukunftsbesorgter Europäer*innen in einer Turnhalle. Hier zelebrieren sie ihre Ängste und kreisen lustvoll klagend um sich selbst – bis die Außenwelt sie auf die Turnmatte und in die Verantwortung zwingt. Mit Musik von Bach über Beethoven bis Baccara entblößt Christoph Marthaler die moralische Schwäche einer Gesellschaft im Stillstand und lässt das „alte Europa“ in gleichsam urkomischen wie bitterbös pointierten Arrangements hinreißend wohlklingend und doch mit dezidiert dissonantem Schlussakkord untergehen.

»Die Wehleider« entstand unter dem Eindruck der ab Ende 2015 zunehmenden Fluchtbewegungen in Richtung Europa und hat erstaunlich bzw. bestürzend wenig an Relevanz verloren.

Es spielen: Joaquin Abella, Marc Bodnar, Jean-Pierre Cornu, Bendix Dethleffsen, Haizam Fathy, Altea Garrido, Sachiko Hara, Rosemary Hardy, Jan-Peter Kampwirth, Anne Müller, Anja Laïs, A.J. Navarro, Josef Ostendorf, Martin Pawlowsky, Sasha Rau, Clemens Sienknecht, Graham F. Valentine, Bettina Stucky, Gala Othero Winter

Regie: Christoph Marthaler / Bühne und Kostüme: Anna Viebrock / Dramaturgie: Stefanie Carp / Licht: Annette ter Meulen