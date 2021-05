East PRIDE Berlin 2021: CSD Berlin Pride 2021 Stern-Demo

East PRIDE Berlin 2021

Teil der CSD Berlin Pride 2021 Stern-Demo zum Alexanderplatz

Der EAST PRIDE BERLIN 2021 will mit seiner Route durch Ostberlin an die Geschichte der unabhängigen Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR erinnern. Der Startpunkt an der Gethsemanekirche war der Ort, von dem aus die „Lesben in der Kirche“ für lesbische Emanzipation und Teilhabe kämpften und denen die Evangelische Kirche Raum gab, der sonst in der DDR nicht existierte. Der Sonntags-Club und die Advent-Kirche mit dem „Gesprächskreis Homosexualität“ sind weitere Themenschwerpunkte der Route. Während der Demo wird auch an die Geschichte der HIB in den 1970er Jahren und die Gruppe „Schwule in der Kirche“ an der Treptower Bekenntnisgemeinde erinnert. Ziel der Demo ist der Alexanderplatz, wo wir uns mit den anderen Teilen der Stern Demo treffen.