ESC - das große Finale

Der 66. Eurovision Song Contest findet 2022 im PalaOlimpico in Turin statt.

Das Motto in diesem Jahr lautet: "The Sound of Beauty".

Und selbstverständlich gucken wir gemeinsam und punkten mit. Mal sehen, ob unsere Gäste richtig liegen. Wir verteilen Punktekarten und wählen unsere eigenen CONTACT-Bar-Favoriten.