ESC Public Viewing 2025

× Erweitern Queer in Lüneburg ESC 2025

Am 17.05.2025 ist es wieder so weit!

Ein Abend für große Stimmen, große Gefühle – und manchmal auch große Fragezeichen. 🤔Das jährliche Highlight für alle, die Spaß an ein bisschen Glamour, Drama und Trash haben. Ergänzt eine Windmaschine und ihr wisst, worum es geht - den Eurovision Song Contest 🤩

Lasst uns gemeinsam schauen, mitfiebern und feiern (Eintritt frei):

Samstag, 17. Mai 2025

KRONE Brauhaus, Heiligengeiststraße 39–41, Lüneburg

Diesmal im Saal mit besserer Akkustik und mehr Bildschirmen. 🔊📺

Ab 20:00 Uhr geht es los und wer mag, kann sich dann schon ordentlich stärken für die eigenen WILD DANCES. Die Übertragung startet um 21:00 Uhr.

Wir können es kaum erwarten und sind schon voller EUPHORIA! Egal, ob es eine FAIRYTALE für den deutschen Beitrag BALLER wird oder in einem WATERLOO endet, wir werden gemeinsam Spaß haben und nicht ONLY TEARDROPS vergießen. Denn egal wie es ausgeht - unser Motto lautet nicht nur zum Eurovision Song Contest „RISE LIKE A PHOENIX“ 🐦‍🔥