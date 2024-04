ESC - Public Viewing

× Erweitern Queer in Lüneburg, ESC

Am 11.05.2024 ist es wieder so weit! Ein jährliches Highlight für viele queere Menschen und solche, die einfach Spaß an ein bisschen Glamour, Drama und Trash haben. Ergänzt eine Windmaschine und ihr wisst, worum es geht - der Eurovision Song Contest 🤩

Lasst uns das Event gemeinsam schauen am

Samstag, 11.05.2024

im KRONE Brauhaus, Heiligengeiststraße 39-41 in Lüneburg

Ab 20:00 Uhr geht es los und wer mag, kann sich dann schon ordentlich stärken für die eigenen Wild Dances. Die Übertragung startet um 21:00 Uhr.

Wir können es kaum erwarten und sind schon voller Euphoria! Egal, ob es eine Fairytale für den deutschen Beitrag Always on the Run wird oder in einem Waterloo endet, wir werden gemeinsam Spaß haben und nicht Only Teardrops vergießen!

Und hier noch ein kleiner Servicehinweis: Rise Like a Phoenix 🐦‍🔥 am nächsten Tag, falls ihr zu tief ins Glas schauen solltet, Sonntag, 12.05.2024, ist Muttertag. Da solltet ihr in der Lage sein, eurer Mama Merci Chérie zu sagen. Das sorgt für Ein bisschen Frieden💕