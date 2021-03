Eurovision Karaoke - Stay at Home

Die ESC-Karaoke online

Spielst Du auch die Reise nach Jerusalem mit Dir selbst? Du siehst aus Deinem Haus die Tausend Fenster anderer und würdest so gerne zu ihnen? Oder Du weißt gar nicht mehr die Farbe des Sonnenscheines? Bis eben war die Zeit einsam, aber heute senden wir Dir ein Telegram, denn Musik klingt in die Welt hinaus!

ESC Karaoke findet per Zoom statt. Einwahldaten per Mail an: eurovisionkaraoke@posteo.de

Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.