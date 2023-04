FreaKing Show

Drag-King-Show

Einlass: 19 Uhr

Your fabulous host for the evening:

Androgynous Blank

Your cast:·

Danddy Darko·

MCUnBoxxx·

Michel Pasfray·

Pétrole Désamour·

Quing Knitting Knight·

Saxodelic

Eintritt frei, Empfohlene Spende: 10 Euro