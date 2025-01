Garry & Gattin - Die Magie der Liebe

× Erweitern Ballmeier&Jandl Garry & Gattin - Traumpaar der Illusion

Garry & Gattin, das mitunter sympathische Traumpaar der Illusion, entfesseln die “Die Magie der Liebe” – und präsentieren mit zauberhaften Zaubereien, beinahe schwungvollen Tanzeinlagen und dem ganzen Elan einer jahrzehntelangen, auf Gedeih und Verderb glücklichen Ehe eine peppige Zaubershow mit Pfiff.

Die Urgesteine gehobener Unterhaltungskunst wissen natürlich, wie der Zauberhase läuft: Nicht immer in die gewünschte Richtung, doch Aufgeben ist nicht. Natürlich gilt es, Untiefen zu umschiffen, und hier und da lauern Fallstricke, liegen Dinge im Argen und müssen alte Rechnungen beglichen werden. Doch da die beiden es schon sehr, sehr lange auf der Bühne und auch im sonstigen Leben miteinander aushalten, wissen sie natürlich auch genau, was sie aneinander haben. (Nämlich genau das, was sie verdienen.)

Karin Ballmeier und Urs Jandl sind Garry & Gattin und präsentieren mit „Die Magie der Liebe“ ihre erste gemeinsame Schau.