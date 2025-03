NEIN ZUM GELD! Komödie von Flavia Coste PREMIERE

× Erweitern Fotos: Melanie Mißalla NEIN ZUM GELD!

Inhalt zum Stück:

Ein besonderer Abend ist geplant. Aus diesem Anlass haben die frischgebackenen Eltern Claire und Richard zu einem Abendessen eingeladen. Die Gäste sind Richards Mutter, Rose und sein bester Freund und Geschäftspartner Etienne. Was mit harmlosem Geplänkel und liebevollen Sticheleien beginnt, entwickelt sich zu einem Desaster. Alte Geschichten werden hervorgeholt und lang gehütete Geheimnisse gelüftet. Dabei will Richard doch eigentlich nur mitteilen, dass er 162 Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, den Gewinn aber nicht annehmen wird. Dies will er mit seinen Liebsten feiern, hat dabei aber die Macht des Geldes unterschätzt!

SPIEL Tobias Sill | Natalia Muths | Bianca Tinsley-Rose | Lars Münchow

REGIE Marco Thom

SPIELTERMINE MAI 2025

FR 16.05.25 | 20 Uhr PREMIERE

SA 17.05.25 | 20 Uhr

SO 18.05.25 | 18 Uhr

FR 23.05.25 | 20 Uhr

SA 24.05.25 | 20 Uhr

SO 25.05.25 | 18 Uhr

SPIELDAUER 1 Stunde 40 Minuten | inkl. 1 Pause

SPIELORT

TheaterForum Kreuzberg

Eisenbahnstrasse 21 | 10997 Berlin

TICKETPREIS 22€ | 12€ ermäßigt

TICKETRESERVIERUNG reservierung-thom@mail.de 0172 65 48 149

weitere Infos unter www.theaterofmoments.de