EIN GEMEINER TRICK von David Foley Kriminalkomödie über Macht, Geld und Mord

TH.O.M. THEATER OF MOMENTS zeigt

EIN GEMEINER TRICK von David Foley

Eine spannende Kriminalkomödie über Geld, Macht und Mord

Camille Dargus geniesst ihr Leben als reiche, unabhängige Frau. Hin und wieder geht sie eine Nacht lang ihrer Leidenschaft für junge Kellner nach. Mit Billy allerdings laufen die Dinge anders als geplant. Er lässt sich am Morgen danach auch mit Geld nicht zum Gehen aus ihrem New Yorker Loft überreden. Vielmehr will er Camille mit einer Aufzeichnung ihrer nächtlichen Aktivitäten erpressen. Die abgebrühte Geschäftsfrau reagiert gelassen. Erst als Billy immer noch keine Anstalten zum Gehen macht, ahnt sie, dass er noch ganz andere Ziele verfolgt. Als sie endlich ihren Wachmann Ted ruft, eskaliert die Situation. Camille erkennt, dass sie die dunklen Geheimnisse ihrer Vergangenheit enthüllen muss. Aber sie ist eine Frau, mit der man nicht ungestraft spielt. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt!

SPIEL Corinna Bergmann │ Frank Jendrzytza │Lars Münchow

REGIE Marco Thom

SPIELTERMINE

SEPTEMBER 2024

FR 06│20 Uhr PREMIERE

SA 07│20 Uhr

SO 08│18 Uhr

FR 20│20 Uhr

SA 21│20 Uhr

SO 22│18 Uhr

FR 27│20 Uhr

SA 28│20 Uhr

SO 29│18 Uhr

SPIELORT TheaterForum Kreuzberg │Eisenbahnstrasse 21 │10997 Berlin

KARTENPREIS 25€ │15€ ermäßigt

Gruppenermäßigung 20€ (ab 10 Personen) auf Anfrage

KARTENRESERVIERUNG T. 030 700 71 710 │ www.tfk-berlin.de

www.theaterofmoments.de