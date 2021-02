Village Online: GentleMenYoga

für GBTQ Männer*

GentleMenYoga ist ein einfacher Kurs, bei dem es völlig OK ist, wenn du deine Zehen nicht berühren kannst.Im Zentrum steht die Entwicklung einer liebevollen und fürsorglichen Haltung zu dir selbst. Deine vermeintlichen Grenzen werden dabei überwunden, indem du sie achtsam wahrnimmst und mit ihnen arbeitest. Die Kombination aus Vinyasa-Flow und Yin-Yoga Asanas wird dir dabei helfen, Kraft und Beweglichkeit aufzubauen. Energie-Blockaden in dir werden gelöst, deine mentale Klarheit und deine Konzentration werden gestärkt und verstörende Gefühle werden in Balance gebracht. All das wird in einer warmen, fürsorglichen und entspannenden Atmosphäre geschehen, in der du dich sicher fühlen und du völlig du selbst sein kannst. Bringe leichte und dehnbare Kleidung.

