Glücklich und aktiv älter werden in Hamburg - (wie) geht das für LSBTIQ+?

Diese Veranstaltung richtet sich an ältere LSBTIQ+, die Lust haben, sich auszutauschen. Input: Angebote und Möglichkeiten für LSBTIQ* 60+ in der offenen Senior*innenarbeit, in der politischen Mitwirkung etc. Welche Angebote nutzt ihr? Welche fehlen? Was wünscht ihr euch? Wir freuen uns auf Euch!

Veranstalter:innen: Netzwerkstelle Lesben* in Hamburg beim Lesbenverein Intervention e.V.; Perspektive Hamburg / AWO Hamburg