Glitzeria: Silvester Feierei! Celebrate 2023 with a BANG!

Silvester Plakat mit Eve N More und Barbie Q

Was passiert wenn sich drei Szeneveranstalter entschließen eine Silvesterparty zu schmeißen? Die wahrscheinlich krasseste Party des Jahres! Pink Paradise (die Mittwochsparty von DJ James Munich), Tendenziell Sexuell aus dem Backstage und The Werkroom schließen sich für eine Nacht zusammen – denn mit Freunden feiert es sich einfach besser, bunter und vor allem lauter! Zelebriert den Jahreswechsel zum ersten Mal mit gleich drei Veranstaltern in unseren altbekannten Wänden der Villa Flora. Auch in Zukunft wird es hin und wieder Partys von uns zusammen geben, dann unter dem Namen “Glitzeria” – freut euch schon drauf!

Zurück zu Silvester: In der Homebase vom Werkroom machen wir es uns mit toller Deko und fantastischer Musik von DJ James Munich und DJ JayRo gemütlich, aber nur kurz: Denn nicht nur die Werkroom Resident Barbie Q, die ihr auch von der Pink Paradise und der Tendenziell Sexuell kennt, auch Eve N More wird euch durch die Nacht begleiten! Egal ob mit Shows, beim quatschen oder beim Prosecco trinken. Und für den nötigen spritzigen Drink sorgen wir für euch: Denn bis Mitternacht gibt es für euch einen dekadenten Prosecco Empfang – so wie es sich zu Silvester gehört! Auf ein großes 43 Gänge Menü verzichten wir und konzentrieren uns auf das, was wir können und lieben: FEIERN, FEIERN, FEIERN! Mit ganz viel Konfetti, Luftballons und noch mehr Glitzer bringen wir euch wunderschön ins neue Jahr!