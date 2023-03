großer ESC-Preview-Abend

Der ESC-Stammtisch aus Mülheim/Ruhr, der zum Dachverband des Eurovisionsclub Germany e.V. gehört, lädt zum großen ESC-Preview-Abend ein. Die ESC-Lieder werden angehört bzw. die Videos angesehen und anschließend nach klassischer ESC-Manier bewertet. 12 Points go to....

Um bei uns teilzunehmen, ist keine Mitgliedschaft in irgendeiner Vereinigung nötig. Wir haben einfach Spaß am Grand Prix (heute als ESC bekannt) und allem, was mit Musik zu tun hat. Ob schwul, lesbisch, bi, trans oder einfach hetero, jede*r ist willkommen.

Mehr Infos: auf der Homepage oder auf Facebook>ESC-Stammtisch Mülheim.