Großer Preview-Abend des ESC 2023!

Wir, der ESC-Stammtisch Mülheim, laden alle Interessierte zum großen Preview-Abend des ESC 2023 am Samstag, 29.04.2023 ab 19:00 Uhr ins Walkmühlen-Restaurant, Walkmühlenstraße 52, 45470 Mülheim an der Ruhr, ein! Es wird das „ESC 2023-Stammtisch-Finale“ auf einer Leinwand angesehen und anschließend nach klassischer ESC-Manier bewertet. Wer bekommt am Ende die meisten „12 points“? Leckeres Essen, Getränke und gute Gespräche runden das Programm ab.