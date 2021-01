Günther Anton Krabbenhöft & Britt Kanja: Sei einfach du!

Mit 70 über Nacht berühmt: Günther Anton Krabbenhöft steht gewohnt elegant auf einem Berliner U-Bahnhof, als ein Tourist ein Foto von ihm macht und es später ins Netz stellt. Was niemand ahnt: Innerhalb kürzester Zeit wird das Bild millionenfach geteilt und er als »Hipster-Opa« weltweit zur Sensation.

Eine japanische Modefirma fliegt sogar umgehend nach Berlin, um ihn für ihren Katalog zu shooten. Als die Welt dann noch erfährt, dass Günther Anton Krabbenhöft in die angesagtesten Clubs der Stadt tanzen geht, avanciert er zur ultimativen Stilikone und zum Medienphänomen. Viele sehen in ihm ein Role Model, weil er gar nicht daran denkt, sich den gängigen Vorstellungen eines altersgemäßen Daseins zu beugen. Von wegen Steppjacke, Kaffeefahrten und Rentner-Beschaulichkeit.

Der Autor (Jahrgang 1945) wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover auf. Mit 18 Jahren schloss er eine Kochausbildung ab, zog danach einige Jahre quer durch Deutschland und lebt seit 1968 in Berlin. Er war verheiratet, hat eine Tochter und gehörte Anfang der 1980er-Jahre zu den ersten Vereinsmitgliedern der „Schwulen Väter“. 1994 trat er gemeinsam mit Exfrau und Tochter in der Talkshow von Alfred Biolek auf, in der er sich öffentlich outete. Den Mut zu haben, zu sich selbst zu stehen, bleib bis heute sein Thema.

Er lebt heute in einer Kreuzberger Hausgemeinschaft. Er hat zwei erwachsene Enkelkinder und entdeckte mit Anfang 70 seine Liebe zum Rave. Auf Instagram hat er inzwischen 53.000 überwiegend jugendliche Follower.

