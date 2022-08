Harakiri

DE 1919, Fritz Lang, 80 Min.

Mit Lil Dagover, Paul Biensfeldt, Georg John

Stummfilmkonzert. Klavierbegleitung: Marie-Luise Bolte

Die junge japanische Waise O-Take-San verliebt sich in einen Europäer. Sie erwartet sehnsüchtig dessen Rückkehr nach Japan. Doch bald glaubt sie sich betrogen. Die Darstellung der brutalen Missachtung fremder Empfindung und Kultur sorgt für einen unüberhörbaren antikolonialistischen Unterton. Der Film wurde im September und Oktober 1919 in Hamburg-Stellingen in Hagenbecks Tierpark gedreht.