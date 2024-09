HiQFF: "Raus aus dem Ghetto" - Brühwarmes Theater und die Schwulenbewegung der 70er

COME OUT OF THE GHETTO" THEATER BRÜHWARM AND THE GAY MOVEMENT OF THE 1970s

Anwesendt: Corny Littmann, Claus Plänkers, Götz Barner (White Dandy), Danny Lewis, Detlef Stoffel, Nikel Pallat (Protagonisten)

D 2023, OmeU