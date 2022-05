IDAHOBIT-Show für Vielfalt des Haus Dreamatic Davis

Vielfalt auf der Bühne erwartet euch auch in der IDAHOBIT-Woche. Das Haus Dreamatic Davis hält Hof in der AHA zur IDAHOBIT Eventwoche am 21. Mai 2022. Mutter Donna Dreamatic Davis, 3 ihrer Töchter, Künstler*innen und Freunde rocken die Bühne mit und für euch.

Details und mehr Infos unter https://tinyurl.com/IDAHOBIT22-Sa-Show-FB