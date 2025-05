International AIDS Candlelight Memorial

TOGETHER WE REMEMBER, TOGETHER WE HEAL, THROUGH LOVE AND SOLIDARITY

Besondere Programmpunkte:

Die Verleihung des Bobbi Campbell Hero Award

Die symbolträchtige AIDS-Schleifen-Zeremonie

Beiträge von Vertreter:innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Selbsthilfe

Musikalische Live-Darbietungen

Ein gemeinsames Kerzenritual im Gedenken an die Verstorbenen und Betroffenen