Intimacy – Intimität in Zeiten von Covid-19

Online-Workshop

In diesem zweistündigen Workshop nähern wir uns der Frage, was Intimität bedeuten kann, wenn wir sie nicht mit Privatheit und Sexualität gleichsetzen. Was heißt Intimität in den Zeiten der Corona-Pandemie und wie hat sich das Erleben von intimen Momenten seit Covid-19 verändert? Dieser Workshop ist eine Einladung, aus der sicheren und virusfreien Distanz heraus über Intimität während der Corona-Pandemie zu sprechen. Gleichzeitig möchten wir vielschichtige Formen queerer Intimität anhand zeitgenössischer Kunstwerke aus der bisher bloß online erfahrbaren Ausstellung Intimacy – New Queer Art from Berlin and Beyond greifbar(er) machen. Der Workshop dauert 2 Stunden und findet über die online Plattform Zoom statt.

Referent*innen: Justus Heitzelmann ist Literatur- und Kultur-wissenschaftler mit Interesse an künstlerischen Zeugnissen von HIV/Aids, Mental Health und queerer Identität. Frede Macioszek ist Volontär*in im Schwulen Museum und hat vor Corona-Zeiten Hate Slams zu Homo-, Trans*- und Interfeindlichkeit im Netz organisiert.

Anmeldung erforderlich!