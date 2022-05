Kicker-Tunier

Hein & Fiete laden zu gemeinsamen Kickern ein.

Die CONTACT-Bar muss leider in wenigen Wochen schließen. Deshalb laden Hein & Fiete und die Contact Bar am 13. Mai ab 20:00 Uhr zum letzten Kicker Turnier. Jeder kann mitspielen. Komm dazu einfach ohne Anmeldung in die Danziger Straße 51 und hab noch einmal Spaß beim Kickern.