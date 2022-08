llusions of Silence – Amerikanisches Experimentalkino

US 1944-1975, Maya Deren u.a., ca. 70 Min.

Durch experimentelle Entwicklungstechniken wird die Textur des Filmmaterials selbst zu einem illusionistischen Organismus. Mit Musik von Ansgar Wilken (Percussion).

Meshes of the Afternoon (Maya Deren, US 1943)

At Land (Maya Deren, US 1944)

In Derens frühen Stummfilmen vervielfältigt sich die Protagonistin und bewegt sich durch traumartige Räume und Landschaften.

Mit Musik von David Wallraf (Elektronik).

Apparent Motion (Paul Sharits, US 1975)