Ausstellungseröffnung: Irène Mélix: lonely hearts (Virtuell)

Irène wird die Schau zusammen mit Kurator Vincent Schier im Rahmen einer digitalen Live-Tour vorstellen. Die Veranstaltung wird auf dem SMU Facebook-Kanal live übertragen.

Die Künstlerin Irène Mélix beschäftigt sich seit Jahren mit der Konstruktion von lesbischen Identitäten und queerer Geschichtsschreibung und hat im Zuge dessen eine Sammlung von über 800 Kontaktanzeigen von Lesben, Queers und lesbischen Transfrauen angelegt. Die Ausstellung lonely hearts im Schwulen Museum bildet eine Momentaufnahme in diesem fortlaufenden künstlerischen Rechercheprozess. Hier versammeln sich das Interesse für die Geschichten lesbischer Mitstreiter*innen, deren Leben und Sichtbarkeit; sowie die Suche nach unterschiedlichen Facetten von Liebe, Begehren und Leidenschaft – und die drängende Frage, warum es vergleichsweise wenig darüber zu finden gibt. Gleichzeitig zeigen die Fundstücke, dass sie da waren und sind: die Mitstreiter*innen, Gleichgesinnten, Vorbilder und Freund*innen. Sie erzählen ihre Geschichten – in Romanen, Zeitschriften, Bildern und Kontaktanzeigen. Und so tauchen sie auch in der Ausstellung auf: in Audiostücken, Textsammlungen oder als Vorbilder für die Reinszenierung historischer Fotografien.

Eine Videoaufzeichnung der Veranstaltung stellt das Museum ab dem 21. Mai online.