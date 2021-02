MOON MUSIC II: Transformation - Nur Online

Nobody said it was easy: Im zweiten Teil der MOON MUSIC fallen wir in Löcher, kämpfen gegen Riesen und ziehen uns blaue Flecken zu. Mit dem STEGREIF.orchester stürzen wir uns auf die rauen Straßen Neuköllns zwischen der Neuköllner Oper und der Kiezkapelle bei den Prinzessinnengärten.

Im experimentellen digitalen Format wechselt dokumentarisch-filmische Reise mit interaktivem Live-Konzert. Mit großer Vorfreude auf die Begegnung laden wir das Publikum ein, sich gemeinsam mit den Musiker*innen auf das wunderschöne Risiko der Transformation einzulassen.

Mit Marine Madelin (Gesang, Performance), Konstantin Döben (Trompete), Bertram Burkert (Gitarre), Antonio Rivero (Schlagwerk)

KAMERA/SCHNITT: Odelia Toder